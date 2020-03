SARONNO – In questi giorni è necessario rispettare il decreto che impone di stare in casa, per frenare la diffusione del coronavirus, ma come sempre vogliamo offrire ai concittadini alcuni immagini di una Saronno quasi irreale (non fosse che è questa la realtà), con vie completamente vuote. E’ un bene, perchè significa che i saronnesi stanno rispettando le regole e le indicazioni delle autorità sanitarie.

Nelle scorse ore siamo andati a compiere un percorso solitamente molto trafficato, dal sottopasso di via I maggio generalmente strapieno soprattutto di studenti diretti ai vicini istituti scolastici; poi l’area della stazione ferroviaria di “Saronno centro” ed il lungo rettilineo che da via General Cantore porta in via Caduti della liberazione e quindi allo slargo di piazza Repubblica dove si trova il palazzo municipale, con il relativo posteggio. Non abbiamo incontrato praticamente nessuno.

Roberto Zani

(foto: alcune immagini di Saronno fra via Cantore, via Caduti e piazza Repubblica con il Municipio)

27032020