SARONNO – Domenica alle 16,45 in tutte le chiese di Challans, cittadina della Vandea gemellata con la città di Saronno, suoneranno a festa le campane. Un modo per celebrare e festeggiare, se pur a distanza, la festa del Voto che ricorrere proprio questo fine settimana e che rappresenta un momento cruciale nella storia e nella vita della comunità saronnese.

Per effetto dell’emergenza da Coronavirus è stata annullata sia la processione dalla chiesa di San Francesco al Santuario sia la messa. Confermata invece la consegna delle cere realizzata dall’Amministrazione comunale in Santuario. Prima alle 16,45 tutto le campagne di Saronno suoneranno a festa proprio come quelle di Challans. “Un gesto semplice ma di forte attenzione e vicinanza – spiega Mosè Banfi presidente del comitato del gemellaggio che cura i rapporti tra Saronno e la città francese – che i gemelli francesi hanno voluto fare per rinsaldare il legame tra le nostre comunità vivo e attivo non solo con eventi e festività ma anche nei momenti difficili”.

27032020