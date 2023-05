x x

SARONNO – Saranno ospiti di Saronno per tutta la prossima settimana gli amministratori di Challans, il comune francese gemellato con la città degli amaretti.

Un gemellaggio istituzionale, quello tra le due cittadine, che va avanti da quasi vent’anni, ma che, dopo l’interruzione delle reciproche visite dettata dalla pandemia, ha ripreso vitalità attraverso i tradizionali scambi culturali e non solo.

Lo scorso autunno, la delegazione saronnese guidata dal sindaco Augusto Airoldi e dal presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli (presidente del comitato di gemellaggio) era stata ospite della comunità di Challans, mentre in inverno ci sono stati contatti per

l’avvio di un dialogo commerciale: in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, il sindaco, il vicesindaco e l’assessore alla Cultura di Challans saranno in città.

Il primo ad arrivare lunedì 29 maggio sarà il vicesindaco e presidente del Comitato francese di gemellaggio, Alexandre Huvet, che sarà ospite della seduta consiliare della stessa serata e che nei giorni successi potrà effettuare la visita della città con il sindaco, il presidente e gli assessori, e delle realtà scolastiche, commerciali e industriali di Saronno, nonché dei luoghi della cultura.

Mercoledì 31 maggio arriveranno anche il sindaco di Challanas, Rémi Pascreau, e l’assessore alla Cultura Beatrice Patoizeau, che parteciperanno al concerto serale dedicato alla Festa della Repubblica, e alla cerimonia istituzionale di venerdì 2 giugno.

(Foto: gilli e airoldi a challans)

