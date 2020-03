SARONNO – La notizia della domenica a Saronno è stata sicuramente la Festa del Voto: c’è tutti gli anni dal 1577 e c’è stata anche ieri, a porte chiuse e senza processione per la prima volta nella storia.

Mentre in tanti si sono affacciati alle finestre per ascoltare le campane che suonavano tutte assieme per ricordare il Voto.

Ed il Voto è stato per la prima volta celebrato anche nella gemellata Challans, in Francia.

Sul fronte dei contagi, prosegue il trend di una lenta ma costante crescita per Saronno.

e lo stesso succede anche a Caronno Pertusella, mentre il dato provinciale è contenuto (+44).

A Cislago una figlia ha raccontato la lotta del padre ricoverato all’ospedale di Saronno contro il coronavirus.

Intanto il saronnese Raffaele Cattaneo, assessore regionale, dà una buona notizia: la produzione lombarda delle mascherine è stata avviata.

In diretta su ilSaronno anche la messa domenicale per i ragazzi.

Per il programma sportivo serale, intervista all’allenatore del Fbc Saronno, Gianpaolo Chiodini.

