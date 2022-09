x x

CHALLANS – E’ stato il sindaco Augusto Airoldi ad avere l’onore di tagliare il nastro che ha dato il via alla “Foir des mineés”, una tradizione per Challans, la città francese situata nella Vandea con cui il Comune di Saronno è gemellato da circa vent’anni.

La fiera, con i suoi quasi 400 espositori, è un momento dell’anno molto importante per i cittadini di Challans, per le sue istituzioni e per l’intera Vandea: in occasione dell’inaugurazione, a cui ha partecipato la delegazione saronnese guidata dal presidente del comitato del gemellaggio, Pierluigi Gilli, e che ha visto la presenza di autorità locali e centrali, il sindaco Augusto Airoldi è stato invitato ad un intervento, letto in lingua francese, che ha rinsaldato il rapporto tra le due Amministrazioni comunali e, di conseguenza, le due città.

(foto: il taglio del nastro alla fiera di Challans, lo scorso fine settimana)

