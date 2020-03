Coronavirus, Avis Saronno in prima linea nella solidarietà

SARONNO – L’Avis di Saronno destinerà tutto il 2019 di offerte e donazioni per la lotta contro il coronavirus.

Il coronavirus sta mettendo in moto le azioni di solidarietà. L’Avis, che non ha mai fermato la propria attività di donazione e raccolta del sangue necessario per le cure ospedaliere, prosegue la propria azione solidale istituendo un fondo regionale per le necessità ospedaliere.

“AVIS Saronno, credendo di interpretare il sentimento e il volere di tanti amici e benefattori, ha deciso di destinare l’intero ammontare delle offerte e delle donazioni ricevute durante l’anno passato per l’emergenza Coronavirus. Lo farà contribuendo al fondo istituito da AVIS Lombardia a sostegno delle necessità ospedaliere della nostra regione in coordinamento con la protezione civile e l’assessorato al Welfare. Chi volesse contribuire, lo potrà fare contattandoci privatamente o aderendo alle varie campagne in atto. AVIS Saronno vuole anche esprimere la propria sincera gratitudine e vicinanza a quanti stanno sacrificando i propri affetti, la propria vita per il bene della collettività. GRAZIE di cuore! Insieme e uniti vinceremo anche questa battaglia!”

30032020