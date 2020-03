SARONNO – “Destinare i fondi direttamente ai comuni costituisce una inversione di tendenza. Perché, dopo molti anni di progressiva riduzione di risorse, l’attuale Governo torna ad investire sulle amministrazioni locali”.

E’ il focus dell’intervento di Augusto Airoldi, ex presidente del consiglio comunale e candidato sindaco, in merito ai fondi destinati alla città degli amaretti per i buoni spesa.

“Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha firmato l’ordinanza n° 658 con la quale ripartisce i 400 milioni che il Governo ha destinato “alle persone che non hanno i soldi per fare la spesa”. Saronno riceverà 208.961,15 euro. Il contributo non è trascurabile, anche se non risolve definitivamente il problema creato ad una fascia di cittadini dal blocco temporaneo di tutte le attività produttive”.

E conclude: “Riconosce ai Sindaci il ruolo di prima linea nella gestione delle conseguenze del coronavirus. Dando così una mano anche a quei pochi che si sono attardati nelle retrovie”