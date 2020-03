SARONNO – Indennità di 600 euro per imprenditori e professionisti: a chi spetta, requisiti, come richiederla: ne parla oggi in diretta su Facebook il tributarista saronnese Nicola Mastroianni. L’appuntamento è fissato nel pomeriggio odierno a partire dalle 16 sulla sua pagina.

Mentre mercoledì alle 16 Mastroianni si soffermerà sil tema “Sostegno finanziario imprenditori, professionisti e famiglie”. Per seguire dunque le dirette e conoscere nel dettaglio normativa e possibilità che sono offerte a cittadini ed aziende, bisogna connettersi alla pagina “Mastroianni tributarista“. Per i cittadini un utile strumento per approfondire tematiche delle quali si è spesso parlato in televisione e sui giornali negli ultimi giorni ma i cui contorni costituiscono comunque un punto interrogativo per tanti saronnesi.

Mastroianni si occupa di consulenza ed assistenza contabile amministrativa fiscale e societaria; è esperto fiscale in fiscalità immobiliare; e partner dello Studio Scolari & partners.

(foto archivio: il tributarista saronnese Nicola Mastroianni, anche in passato è stato spesso impegnato in iniziative di carattere informativo e divulgativo)

30032020