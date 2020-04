MILANO – Emergenza coronavirus, confermate tutte le misure “restrittive” (chiusure e limitazioni agli spostamenti) in atto sino al 13 aprile, questo è invece il punto sui dati del contagio in Lombardia: “Negli ultimi 20 giorni siamo riusciti a non dare al virus corpo di cui nutrirsi; dobbiamo andare avanti così. I dati di oggi evidenziano un totale di contagiati in Lombardia dall’inizio della epidemia di 44773 persone, oggi +1565. Un incremento da ieri, che erano stati poco pi di un migliaio, che si spiega dal numero maggiore di tamponi eseguiti, si è passati da un tale di 114 mila a 121 mila. Insomma, con un incremento più del doppio dei tamponi, abbiamo avuto un minore incremento positivi”. Ecco l’odierno riepilogo dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, da Palazzo Lombardia di Milano durante la conferenza stampa su Facebook del tardo pomeriggio. I ricoverati sono stati sinora in tutto 11927, +44 rispetto a ieri, “abbiamo avuto giornate in cui si cresceva di centinaia” ha ricordato Gallera. In terapia intensiva 1342 persone, +18 con tendenza alla riduzione. Resta alto il numero dei decessi, in tutto 7593, +394. I dimessi sono stati sinora 23911.

I dati provinciali locali – A Varese le persone raggiunte dal contagio sono state sinora 937, +44; Como 1157, +56, Monza e Brianza 2543, +81.

