Saronno, terzo scippo in città. Bottino 70 euro.

SARONNO – Nuovo scippo in città. E’ il terzo episodio in meno di due settimane. Dopo la saronnese rapinata del cellulare e quella a cui è stata strappata la borsa l’altro giorno è avvenuto un nuovo scippo.

Questo nuovo episodio è avvenuto martedì alle 19,30 in via Don Volpi. Una donna stava camminando quando è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsa. Grazie ad una buona prontezza di riflessi la saronnese è riuscita a non perdere l’equilibrio anche se purtroppo il malvivente, che ha agito a piedi, è riuscito a correre via con il bottino. Dentro la borsa c’erano il portafoglio con 70 euro, gli occhiali e i documenti.

La donna ha subito presentato denuncia contro ignoti alla caserma cittadina e i carabinieri hanno avviato le indagini che puntano anche a chiarire un eventuali legame con i colpi messi a segno negli ultimi giorni in via Grossi, dove una saronnese si è vista strappare la borsa e a ridosso del centro storico dove ad una donna è stato strappato il cellulare. Utile da questo punto di vista potranno essere le immagini della videosorveglianza cittadina. Unica speranza della donna che ha lanciato un appello sui social è quella di riavere almeno i documenti in modo a non dover chiedere i duplicati.

02042020