Radiorizzonti: il vicesindaco Pier Angela Vanzulli conduce “Quattro chiacchiere in famiglia – Istruzioni per l ‘uso in questi tempi di attesa”.

SARONNO – “In questi momenti così unici per drammaticità ed incertezza, ognuno cerca di fare del suo meglio per sentirsi utile. Confrontandosi con cittadini di Saronno è emersa la necessità di informazioni sul come e cosa fare nella nostra quotidianità. Allora ho pensato a una trasmissione di intrattenimento che potesse rispondere a tali necessità”.

Sono le parole del vicesindaco Pier Angela Vanzulli che stasera sarà protagonista a Radiorizzonti: “Per 15 anni, facendo parte di una Associazione cattolica, ho trasmesso da una Radio di Milano. Per questo ho chiesto alla Radio la possibilità di porre in essere un’ora nella quale far dare consigli da dei professionisti. Così in pochi giorni, grazie alla disponibilità di tutte le persone che ho contattato, mercoledì scorso primo Aprile alla sera avremmo dovuto trasmettere. Per un problema legato alla mia voce che se ne era andata, ho dovuto rinviare a mercoledì 8 Aprile. Dalle 21.30 alle 22.30 potremo andare in onda su Radio Orizzonti”

E continua: “Un grazie va ai responsabili della Radio che hanno sposato questo progetto dandomi ospitalità e supporto. Ho pensato al format che utilizzavo tempo fa e l’ho proposta in Radio dove avevano avuto la stessa idea ed ho iniziato ad invitare dei professionisti che potessero dare dei consigli utili. Sarà un’ora semplice in cui diamo dei “nota bene” rivolti ad alcune fasce di cittadini. Un decalogo che ci permetta di vivere meglio questi momenti in cui le pareti delle nostre case sono divenute i confini dei nostri mondi. Per far compagnia condividendo un’ora insieme. La trasmissione si chiamerà “Quattro chiacchiere in famiglia – Istruzioni per l ‘uso in questi tempi di attesa”.

“Mi pare superfluo, ma lo sottolineo, questa iniziativa non ha nulla a che fare con la politica, è un momento nel quale speriamo di fornire spunti, consigli, informazioni di qualche utilità a chi ci ascolta. Per la prima trasmissione gli ospiti saranno: Aldo Terrieri coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Saronno; Antonio AROSIO Presidente Regionale Croce Rossa Lombardia; Giovanni Montrasio Pediatra; Giuliana Mioli Psicologa e Psicoterapeuta che si rivolgerà alla fascia degli anziani, Valeria Biffi Psicologa e Psicoterapeuta (che collabora con i Servizi Sociali del Comune di Saronno) che si rivolgerà alla fascia adolescenziale.

Spero poi di poter avere un ospite a sorpresa che ci darà sicuramente delle informazioni importanti. Come si diceva in un bel libro “Io speriamo che me la cavo”. Per me è un modo per sentirmi utile dando un servizio. Se sarà possibile vorrei portare anche agli ascoltatori qualche testimonianza raccolta dalla prima linea di questa guerra. Spero si potrà fare questa cosa per unire tutti coi ponti che creano le parole di condivisione.

(foto archivio)

08042020