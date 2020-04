SARONNO – Luciano Silighini Garagnani è tornato a casa, dopo il malore che l’aveva portato in ospedale, sottoposto a cure intensive per problemi polmonari (non legati al coronavirus). Con un videomessaggio è lo stesso registra, produttore e politico saronnese, esponente di Forza Italia, a ringraziare tutti quelli che via Whatsapp, sms o telefonandogli lo hanno in questi giorni contattato per un “in bocca al lupo”.

“Finalmente sono a casa, è stata una sofferenza notevole. Grazie a chi si è interessato delle mie condizioni di salute e mi è stato vicino, e chi ha contattato mia moglie Francesca. Ho avuto una trombosi partita dalla gamba destra e salita sino ai polmoni, che si è trasformata in embolia – ricorda Silighini – La bravura e la professionalità del medico del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, che era in servizio quando sono stato portato lì, mi ha salvato la vita”.

(foto: Luciano Silighini Garagnani Lambertini)

08042020