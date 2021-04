LOMAZZO – “A sostegno dei nuclei famigliari in grave difficoltà è stata nuovamente attivata la possibilità di richiedere i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale di Lomazzo, in questo periodo di crisi per l’emergenza coronavirus.

Possono accedere al beneficio economico una seconda volta anche le persone o nuclei che ne hanno già beneficiato una prima volta durante gli scorsi mesi di dicembre 2020 e gennaio, febbraio, marzo 2021. Valore dei buoni – I buoni erogati avranno un valore crescente da 150 euro (nucleo composto da una sola persona) fino a 500 euro (nucleo composto da 5 persone o più). I buoni saranno spendibili negli esercizi convenzionati.

Bando e modulo di richiesta – Il testo del Bando e il modulo di richiesta sono disponibili sul sito http://www.comune.lomazzo.co.it/c01…/po/mostra_news.php… Solo in caso di assoluta impossibilità all’invio mail, contatto 029694121 interno 7, dalle 10 alle 12.