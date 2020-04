Coronavirus, videomessaggio del sindaco Crippa: cimiteri chiuso, pasqua, aiuti alimentari, negozi locali

CERIANO LAGHETTO – Videomessaggio del sindaco Roberto Crippa del suo ufficio in Municipio a Ceriano Laghetto: nel tardo pomeriggio di ieri ha fattoe il punto sull’emergenza coronavirus in paese e su iniziative e servizi attivati.

“Il cimitero resterà chiuso nei giorni di venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì. E’ una scelta che ho preso personalmente. Il nostro è un cimitero piccolo, nei giorni scorsi è rimasto aperto e non ci sono stati assembramenti ma lo chiudiamo nei prossimi giorni, per evitare che arrivino assieme gruppi di persone” ha rimarcato il sindaco. Che ha proseguito: “Un grande ringraziamento al nostro parroco don Giuseppe Collini per avere nei giorni scorsi lanciato ai cittadini un messaggio di speranza agli altoparlanti, con l’aiuto dei volontari del Gst. Per il periodo pasquale ho chiesto a don Giuseppe la possibilità di partecipare a tutte le sue attività e farò di tutto per esserci sia venerdì che domenica!”

Sul fondo di solidarietà alimentare: “Il servizio è in piena fase istruttoria, sia per i 15 mila euro di bonus Esselunga e ticket spendibili sul territorio, nei nostri negozi, per 15 mila euro: tutti i negozi cerianesi hanno ufficialmente comunicato la loro adesione!” conclude Crippa.

