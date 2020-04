SARONNO – L’ultimo aggiornamento dei dati del contagio da coronavirus nella zona risale alla serata di ieri, con un trend che si conferma in limitata crescita, ieri solo Saronno ed Origgio hanno evidenziato delle variazioni, in entrambi i casi +1; e dato stabile nelle altre località limitrofe. Il tutto in una domenica sostanzialmente positiva per quanto riguarda il contenimento del virus, in tutto il Varesotto sono stati segnalati soltanto 30 casi in più, uno dei numeri più bassi in assoluto da parecchio tempo a questa parte. Come ha ricordato anche l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, i dati giornalieri vanno comunque presi “con le molle” e sono legati anche all’inserimento nella statistica generale dei dati dei tamponi che pervengono dai vari laboratori d’esame e che non sempre giungono in modo omogeneo tutti i giorni. Molti i controlli delle forze dell’ordine sugli spostamenti: proseguiranno anche per tutta la giornata odierna.

Ecco il dato locale (fra parentesi i numero del giorno prima):

Saronno 101 (100)

Uboldo 11

Origgio 27 (26)

Caronno Pertusella 65

Gerenzano 19

Cislago 19

Rovello Porro 14 (13)

Rovellasca 13

Turate 29 (28)

Lomazzo 18 (17)

Bregnano 15

Ceriano Laghetto 11

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

13042020