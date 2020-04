Coronavirus, prosegue la crescita dei contagi a Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue il trend in ascesa anche a Caronno Pertusella, che fa segnare anche oggi un +1, arrivando a 70 casi di contagio dell’inizio dell’epidemia in Lombardia. A Cislago +1, per il resto nel Varesotto incidono sicuramente i dati dei tamponi nelle case di riposo, le rsa, a tenere (relativamente) alto il numero dei contagi in provincia di Varese. Per quanto riguarda Saronno si arriva a 121 persone contagiate, +3 oggi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una immagine del Municipio di Caronno Pertusella durante recenti interventi di sanificazione su input del sindaco Marco Giudici e della Giunta comunale)

18042020