SARONNO – Ancora in salita il dato dei contagi in alcune località della zona: il riferimento va a Saronno. +3; Caronno Pertusella, +1; e Cislago, +1.

Ecco i dati locali in base all’ultimo aggiornamento, di poche ore fa (tra parentesi i dato precedente, in caso di variazioni):

Saronno 121 (118)

Uboldo 11

Origgio 28

Caronno Pertusella 70 (69)

Gerenzano 21

Cislago 23 (22)

A Cislago +1, per il resto nel Varesotto incidono sicuramente i dati dei tamponi nelle case di riposo, le rsa, a tenere (relativamente) alto il numero dei contagi in provincia di Varese. Per quanto riguarda Saronno si arriva in questo modo a 121 persone contagiate, +3 oggi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

19042020