CARONNO PERTUSELLA – Riprendono a muoversi i casi dei contagi a Caronno Pertusella, dopo una tregua: oggi +1 che porta il numero totale a 75 casi ufficiali dall’inizio dell’epidemia del coronavirus. A Saronno invece dato stabili dopo giorni di crescita.

Nel Varesotto oggi si sono registrati complessivamente +38 casi, uno dei dati più bassi in Lombardia, dove comunque si è registrato il tasso più basso della progressione dell’epidemia da settimane a questa parte. Nel Comasco si sono invece registrati +71 nuovi contagi; in Brianza +45.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: la celebrazione del 25 aprile questa mattina a Caronno Pertusella)

25042020