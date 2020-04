SARONNO – Da domani nel punto vendita Esselunga di via Novara sarà attivo il servizio u-first l’app che permette di vietate lunghi incolonnamenti all’ingresso del supermercato per far fronte alla normativa degli ingressi contingentati.

Una novità che i saronnesi attendevano da tempo e che potrebbe risolvere, quanto meno attenuare, la presenza di persone all’esterno del punto vendita. Una soluzione che nei supermercati di Milano ha già dato ottimi risultati.

U-first è un’app disponibile su Google Play Store ed Apple Store, il suo funzionamento è molto semplice.

Per prima cosa, si dovrà scegliere lo store Esselunga di Saronno: a quel punto, l’utente potrà prenotare il proprio posto in fila sul suo smartphone. Non solo: restando collegati all’applicazione, si potrà seguire l’avanzamento della coda, in modo da poter calcolare meglio le tempistiche per uscire di casa e ridurre il tempo in cui si sta fuori.

“Fin dall’inizio dell’emergenza – ha dichiarato presentando il servizio Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga – l’attivazione di protocolli e strumenti per la sicurezza di clienti e dipendenti è stata una nostra priorità. La scelta di digitalizzare gli accessi per tutelare la salute delle persone attraverso il rispetto delle distanze di sicurezza, va in questa direzione. L’utilizzo della app, al momento in fase di test, nasce inoltre dalla volontà di migliorare l’esperienza di acquisto dei nostri clienti”.