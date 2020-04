LIMBIATE/VAREDO – E’ stata avvistata questa mattina a Limbiate, in stato confusionale mentre vagava in via Sardegna, l’anziana donna residente a Varedo che aveva già messo in allarme i suoi familiari.

La pattuglia della polizia locale limbiatese stava effettuando controlli sul territorio quando, lungo la via Sardegna, ha avvistato una donna anziana che era visibilmente confusa. Avvicinata, la donna inizialmente non riusciva a spiegare agli agenti cosa ci facesse lì, da dove venisse e dove era diretta. Poi ha fornito qualche dettaglio utile, da cui gli uomini della locale hanno dedotto l’indirizzo di residenza, in territorio di Varedo, quindi non lontano da via Sardegna, che si trova proprio al confine tra i due comuni.

I vigili limbiatesi hanno quindi accompagnato l’anziana, di 80 anni ed affetta da demenza di Alzheimer, al domicilio, dove i familiari erano intenti a cercarla per le vie del quartiere.

