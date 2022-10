x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Teatro Giuditta Pasta circa lo spettacolo “Quando andiamo a casa?” e gli incontri di approfondimento sull’alzheimer.

Si alza il sipario sulla stagione di teatro civile del Giuditta Pasta di Saronno. Ad inaugurare la rassegna giovedì 27 ottobre alle 21 lo spettacolo: Quando andiamo a casa? una lettura scenica tratta dall’omonimo libro di Michele Farina con Alberto Branca, Massimiliano Grazioli e Francesca Grisenti, al pianoforte Davide Zilli.

È un viaggio fatto di incontri. Incontri che fanno commuovere e divertire, incontri che fanno riflettere, che mettono in crisi, che sorprendono, incontri che scuotono e che consolano. Virginio, Stella, Alis, Cosimo, Grazia, Piergiuseppe, Maria, Berti, Francesca, Roberta, Riccardo, Santina. Ognuno con le proprie storie. Storie vere, storie imbastite e tenute assieme dai fili di una memoria collettiva, quella famigliare, quando la memoria individuale non basta più. Storie ricordate e anche storie dimenticate, ricordi che si confondono con i sogni, pezzi di vita vera, quella che una mattina all’improvviso bussa alla porta di casa in compagnia dell’Alzheimer.

Lo spettacolo è preceduto alle ore 18.30 da un incontro di approfondimento sull’Alzheimer organizzato in collaborazione con il main sponsor del teatro di Saronno: Enrico Cantù assicurazioni. Obiettivo: sensibilizzare e informare la popolazione e sostenere i malati e i familiari.

Come tutelare la nostra indipendenza anche quando una malattia, un infortunio o il naturale invecchiamento compromettono la nostra autosufficienza? Chi si prenderà cura di noi? Quali le risorse necessarie?

Un tema di grande attualità e interesse che verrà affrontato grazie al contributo di esperti, medici e professionisti che ogni giorno, nei diversi ambiti di competenza, vivono la malattia.

I numeri legati all’Alzheimer

Secondo gli ultimi dati riportati dalla Federazione Alzheimer Italia e da Alzheimer’s Disease International, in Italia sono presenti più di 1.480.000 persone colpite da demenza e circa tre milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella loro assistenza, con conseguenze anche sul piano sociale, economico e organizzativo. Il fenomeno è in aumento per l’invecchiamento della popolazione. Secondo le proiezioni demografiche riportate dal sito del Ministero della salute, sulla base dei trend attuali, nel 2050 le persone con demenza in Italia saranno oltre il 50% in più. Sono dati che raccontano una vera e propria emergenza sanitaria che riguarda un numero sempre crescente di persone e rappresenta anche una delle sfide maggiori per tutti coloro che sono impegnati nell’assistenza.

Il programma:

Gli strumenti della tutela: con Enrico Cantù – titolare Enrico Cantù Assicurazioni.

Inquadramento della malattia: con Alice Balboni (fisioterapista) e Laura Biella (infermiera) della casa di riposo Focris – Fondazione Casa Riposo Intercomunale Saronno.

Diagnosi precoce e buone pratiche con Laura Beccia – psicologa psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.

Quando andiamo a casa? Mia madre e il mio viaggio per comprendere l’Alzheimer. Un ricordo alla volta: con Michele Farina, autore del libro da cui è tratto lo spettacolo e di Neurovelox (2022)

L’incontro si terrà nel Foyer del Teatro (via I Maggio – Saronno), la partecipazione è libera e gratuita. Per i partecipanti: biglietti ad un prezzo speciale per assistere allo spettacolo delle 21.

