A seguito della chiusura dei luoghi di culto causa CoronaVirus: Radiorizzonti trasmetterà in diretta sugli 88 FM, sul canale 880 del digitale terrestre, in streaming audio e video su www. Radile S. Messe in questi orari:

Messa feriale da lunedì a sabato ore 8.25.

Messa vigiliare sabato ore 18.15 e Messa festiva domenica ore 10, 18 e 20.30 e catechesi sui 10 comandamenti alle ore 17.30

Da lunedi a sabato l’emittente trasmetterà anche alle ore 7.00 la Santa Messa in diretta presieduta da Papa Francesco dalla cappella di santa Marta in Vaticano

Ogni giorno dalle 10 vi aspetta il consueto appuntamento delle news locali con Sara Giudici, direttrice de “Ilsaronno.it”.

Martedì 28 aprile – Alle 10.29, con replica alle 19.18, Gigi Volpi “ospiterà” telefonicamente una nutrita delegazione di Unitre Saronno, con loro si parlerà di vari ed interessanti argomenti. A seguire, alle 11.29, con replica alle 21, la rubrica “Benessere, curiosità e cibo” a cura di Rosangela Busnelli e Gianni Branca. E per finire la giornata, alle 21.30, tutti sintonizzati assieme a Damiano Caron e Sara Giudici, con la regia di Alberto Macente, e “Lifestyle, stili di vita”. Mercoledì 29 aprile – Alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Iaia Barzani intervista Luisanna Messeri autrice di libri di cucina che assieme ad Angela Simonelli ricorderanno i 200 anni della nascita di Pellegrino Artusi, l’uomo che ha rivoluzionato la cucina degli italiani. A seguire “Pillole di cultura” a cura di Marta Collina. Successivamente, alle 11.29, con replica alle 21, ospite di Gianni Branca il prof. Girolamo Pace Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Saronno. E per finire dalle ore 20.30 la diretta del consiglio comunale di Saronno sugli 88 fm, in streaming al sito www.radiorizzonti.org e sul canale 880 del digitale terrestre. Possibile prosecuzione giovedì 30 Aprile alla stessa ora.

Giovedì 30 aprile – Alle 9.30, all’interno del “Buona Giornata” condotto da Gianni Branca, nello spazio di ‘Arte e Artisti’ intervista telefonica a Teresa Santinelli. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.18, all’interno dello spazio “Non solo cultura”, Iaia Barzani intervista Luca Carminati che parlerà del Festival delle Lettere, Stefano De Martino autore del libro “La civiltà degli Ittiti” e Claudio Comini autore del libro sul Jazz per bambini, per terminare con i consigli letterari di Daniela Pizzagalli. E per finire il giovedì, alle 11.29 spazio alla poesia, a cura di Gianni Branca e Marisa Colmegna. Sabato 2 maggio – Alle 10.29, con replica alle 19.18, ospite telefonico di Gianni Branca l’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi. Ed a seguire alle 11.03, con replica alle 19.51, sempre Gianni Branca intervista il prof. Roberto Valsecchi dell’Istituto “Orsoline” di Saronno

Domenica 3 maggio –Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Per concludere la settimana con il sorriso, nel pomeriggio, alle ore 14.30 ci sarà il consueto “Liberi tutti”, a cura di Daniele Sbriglio.

Lunedì 4 maggio – Alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “L’ABC delle erbe e le loro virtù”.

A seguito del CoronaVirus i programmi in diretta potrebbero subire variazioni non dipendenti dall’emittente.