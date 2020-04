SARONNO – “Un gesto di grande generosità si è concretizzato nella giornata di ieri 27 aprile con la consegna di 70.500 mascherine per l’ospedale di Saronno di cui 70.000 per l’ospedale e 500 per Saronno Point Onlus da distribuire alle case di riposo Focris e Sant’Agnese di Saronno”.

Inizia così la nota della Saronno Point che fa il punto di una nuova ed importante donazione che si è concretizzata nelle ultime ore per l’ospedale di piazzale Borella e per le Rsa cittadine.

Si tratta di una donazione di Qiu a nome di Charls Ficher che si e’ potuta concretizzare attraverso l’interessamento della Signora Li Zhang, presidente dell’Associazione Shuren Education che si occupa dello scambio culturale e linguistico tra Italia e Cina e la mediazione dell’Associazione Saronno Point Onlus. Un ringraziamento particolare a tutti, oltre che per la grande donazione, anche per la fiducia accordata all’associazione Saronno Point Onlus per essere stati il mezzo attraverso il quale la donazione e’arrivata al nostro Ospedale di Saronno.

