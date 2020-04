MILANO – “Più prodotti italiani e lombardi, meno prodotti che arrivano dall’estero. La Lombardia è pronta a investire 6 milioni di euro per comprare formaggi e vini regionali. Obiettivo: aiutare le famiglie bisognose e promuovere le nostre eccellenze in vista delle riaperture. E’ solo il primo passo di un progetto più articolato che punta a difendere le nostre aziende, i nostri lavoratori e le nostre famiglie. Cuore, impegno, qualità: ci rialzeremo anche cosi’!”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la presentazione del piano di sostegno al comparto agricolo fatto oggi in Giunta dall’assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi.

