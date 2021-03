SARONNO – Le bancarelle solo alimentari (e florovivaistiche) non hanno scoraggiato i saronnesi che complice la bella giornata di sole non hanno rinunciato al consueto giro al mercato per gli acquisti.

Come già successo per i primi lockdown le bancarelle sono state concentrate, pur mantenendo grande attenzione ad evitare che si possano creare assembramenti. I saronnesi hanno trovato i banchi in piazza dei Mercanti, via Pagani, via Monti e via Reina. E se fino alle 9 i clienti presenti sono stati pochi con il passare delle ore la clientela è arrivata. Tutti muniti di mascherina, sia tra gli ambulanti sia tra i clienti, hanno lasciato ben poco da fare alla polizia locale che ha realizzato anche dei controlli ad hoc per evitare gli assembramenti. Ma è stata più che sufficiente la moral suasion.

Dunque per la sessantina di ambulanti presenti la bella giornata di sole e con una temperatura quasi primaverile è stata più forte dell’apprensione per la zona rossa. “Certo non si concludono gli affari di un anno fa – rimarca uno dei titolari dei banchi – ma ormai siamo al punto di dover essere grati di poter aprire il banco e avere qualche cliente che si presenta. E’ una situazione difficile ma non molliamo”.

