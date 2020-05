SARONNO – Da Saronno le condoglianze per la morte del Gran maestro dell’Ordine di Malta, da parte di Luciano Silighini Garagnani, produttore, registra ed esponente politico ormai saronnese d’adozione.

A nome della mia famiglia, ci stringiamo a tutti i confratelli in questo momento di massimo dolore e smarrimento causato dalla scomparsa di Sua Altezza Eminentissima il Principe e 80′ Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, avvenuta a Roma poco dopo la mezzanotte del 29 aprile, in seguito ad una malattia incurabile diagnosticata pochi mesi fa. Rinnovando il legame forte della mia famiglia ai comuni nobili valori del Sovrano Militare Ordine di Malta fin dal 1746 quando il Gran Consiglio accolse il mio avo, Principe Egano Lambertini, e nel 1750 affidò la commenda di giuspatronato alla mia famiglia in perpetuo, esprimiamo sentite condoglianze a tutto il Gran Magistero invocando le preghiere a nostro Signore affinché protegga l’Ordine in questo momento di transizione.

Luciano Francesco

Silighini Garagnani Lambertini

XXIX Capo del Casato Lambertini di Poggio Renatico

Il funerale del Gran Maestro verrà trasmesso in diretta il 5 maggio e Papa Francesco ha espresso una preghiera e un messaggio all’Ordine di Malta. Secondo l’articolo 17 della Costituzione del Sovrano Ordine di Malta, il Gran Commendatore, Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, ha assunto le funzioni di Luogotenente Interinale e rimarrà a capo del Sovrano Ordine di Malta fino all’elezione del nuovo Gran Maestro.

