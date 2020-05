SARONNO – Il cimitero di via Milano e quello della Cassina Ferrara di via Prampolini sono regolarmente aperti. Lo conferma il comandante della polizia locale Giuseppe Sala che spiega come, malgrado non sia espressamente previsto nell’ultimo modello di autocertificazione, sia possibile recarsi al cimitero per prendersi cura delle tombe dei propri cari negli orari previsti (dalle 7 alle 18).

“Se si acquistato fiori e li si portano al cimitero – conferma Sala – non ci sono problemi ma ovviamente si devono rispettare tutte le misure di sicurezza quindi vale il divieto di assembramento, l’obbligo di indossare la mascherina”. Accesso garantito anche ai fioristi che si devono occupare della manutenzione delle tombe.

Nel cimitero di via Milano si terranno, davanti alla cappella dei sacerdoti, tutti i funerali delle parrocchie cittadine. Come rimarcato dal prevosto monsignor Armando Cattaneo ci sarà un ferreo rispetto delle regole quindi le cerimonie si terranno con al massimo 15 congiunti che dovranno rispettare scrupolosamente le distanze di sicurezza.

(foto il cimitero di via Milano che da oggi è aperto)

