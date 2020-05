Solaro, auto comunale in divieto: la replica

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo (con qualche giorno di ritardo di cui ci scusiamo coi lettori e con gli interessati) la nota del Comune in merito alla polemica per l’auto in divieto di sosta

L’Amministrazione Comunale prende le distanze da questo genere di comportamento ed ha già assunto i doverosi provvedimenti previsti dai regolamenti vigenti.

In questo caso, il responsabile ha già provveduto ad un richiamo verbale nei confronti del dipendente in oggetto.

Specifichiamo in ogni caso che si è trattato di una sosta di pochi minuti per motivi di lavoro, in quanto il dipendente stava eseguendo dei rilievi fotografici sul manto stradale.

Per quanto riguarda un’eventuale sanzione per divieto di sosta, specifichiamo che il servizio di videosorveglianza attivo è un sistema di sicurezza e non omologato per le sanzioni del codice della strada per le quali invece è necessario l’invio di una pattuglia sul posto nel momento dell’infrazione.

(foto archivio)