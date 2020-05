[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Nuovo strappo verso l’alto per i contagi da coronavirus a Saronno: oggi +18, uno dei dati peggiori in assoluto, che portano il totale dei casi confermati dall’inizio dell’epidemia a superare quota duecento, sono ora 202. Peggior dato in termini generali è quello di Busto Arsizio con 317 casi (oggi +22) mentre a Varese si è arrivati a 284 (ma oggi “solo” +4). Si fa sotto anche Gallarate, oggi +22 per un totale di 201.

Questo il quadro locale, nel Varesotto si sono contati 67 nuovi casi (con l’aggiunta di altri 60 che sono stati conteggiati oggi ma che risalgono al mese scorso). In Lombardia +634 è il dato odierno. C’è anche qualcosa di positivo, ovvero il progressivo calo delle persone in terapia intensiva o che comunque hanno avuto bisogno d cure ospedaliere.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

06052020