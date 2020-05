[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – Contagi da coronavirus in Lombardia, il numero è più che raddoppiato da ieri. Questo i dati forniti nel tardo pomeriggio odierno dall’ente regionale, con un incremento dei casi accertati (+462, ieri erano stati +175; e quello odierno è il dato peggiore degli ultimi giorni) a fronte comunque di un incremento importante anche del numero di tamponi effettuati. Elemento positivo, il continuo calo dei ricoverati in ospedale, e dei pazienti che devono fare ricorso della terapia intensiva.

Di seguito i dati dei contagi odierni e la differenza con il giorno precedente:

– i tamponi effettuati: 596.355 (+14.918)

– i casi positivi sono: 85.481 (+462)

– i guariti: 36.082 (+167)

– in terapia intensiva: 244 (-8)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.426 (-56)

– i decessi: 15.597 (+54)

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

