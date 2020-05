GERENZANO – Folle inseguimento questa notte dei carabinieri del Radiomobile di Saronno nei confronti di un furgone Mercedes Vito che si aggirava tra le vie di Gerenzano. I militari notando il mezzo sospetto, alle 3 della scorsa notte, hanno intimato l’alt al conducente, che in tutta risposta ha accelerato ingaggiando un inseguimento. La pattuglia non ha mollato il furgone per decine di chilometri, alternandosi tra brusche frenate e pericolose manovre. Il fuggitivo, da Gerenzano si è diretto verso i comuni della provincia di Milano per poi imboccare l’autostrada, dalla quale è uscito a Cavenago e terminare la corsa a Basiano. Lì i militari sono riusciti a bloccare il mezzo, recuperandolo.

Il furgone è risultato rubato due giorni fa in Brianza, mentre all’interno del cassone vi era una motocicletta di grossa cilindrata (Honda CBR 1000) asportata proprio pochi minuti prima che iniziasse l’inseguimento, da un box di Gerenzano. Ovviamente il proprietario della due ruote non si era ancora reso conto del furto.

Le indagini e i rilievi eseguiti sul mezzo permetteranno a breve di identificare il conducente del mezzo, che approfittando del buio, dopo aver abbandonato il mezzo, si è dileguato tra le campagne, lasciando sul mezzo numerose tracce.

