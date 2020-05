SARONNO – In occasione della Giornata mondiale per il lavaggio delle mani, istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità per il 5 maggio, Sos Villaggi dei bambini – presente anche a Saronno in via Piave – continua ad impegnarsi per rendere consapevoli grandi e piccoli dell’importanza di acqua e sapone. In questo periodo di emergenza noi tutti abbiamo imparato a capire come acqua e sapone, elementi della nostra quotidianità, possano salvarci dal contagio.

Il pensiero e la preoccupazione di Sos Villaggi dei bambini si rivolge a quei Paesi del suolo africano in cui acqua e sapone non sono a disposizione di qualunque cittadino: secondo le Nazioni Unite, quasi il 40% della popolazione sarà costretta a prevenire e combattere la pandemia in mancanza di questi beni per noi di uso comune. Nei 47 Paesi africani in cui è presente, l’organizzazione opera attraverso 147 Villaggi Sos, 251 asili nido, scuole e centri di formazione professionale, 38 centri sociali e 64 centri medici nei quali è garantito accesso ad acqua pulita, educazione alla salute e la promozione di tutte le buone pratiche necessarie per garantire adeguati standard di prevenzione, sia tra i bambini che in ambito familiare.

L’opera di sensibilizzazione continua anche in Italia, dove Sos Villaggi dei bambini è presente nelle sei città di Saronno, Mantova, Ostuni, Vicenza, Trento e Roma. In questo periodo di continua lotta al Covid-19, non è ammessa superficialità durante la pulizia delle mani: è necessario trattenersi sotto l’acqua per circa un minuto, senza trascurare alcuna piega. Insegnare questo piccolo atto di salvaguardia ai bambini può non essere semplice, ecco perché gli educatori dei Villaggi hanno escogitato un sistema che possa rendere un momento di gioco anche il lavaggio delle mani attraverso canzoni e filastrocche.

(foto archivio: il Villaggio Sos di Saronno)

