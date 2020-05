MILANO – Ancora dati confortanti per quanto concerne i dati sui nuovi contagi da coronavirus nelle province lombarde: nel Varesotto oggi +14, nel Comasco ancora meno perchè ci si attesta a +8 casi; in Brianza oggi si sono registrati in tutto +19 casi. Si è in linea col resto della Lombardia dove anche oggi è proseguito il dato discendente della pandemia, con complessivamente +364 casi, lievemente più del giorno prima ma con un calo dei pazienti negli ospedale, anche in terapia intensiva.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni:

BG: 11.791 (+50)

ieri: 11.741 (+24)

l’altro ieri: 11.717 (+46)

BS: 13.620 (+70)

ieri: 13.550 (+44)

l’altro ieri: 13.506 (+46)

CO: 3.504 (+8)

ieri: 3.496 (+16)

l’altro ieri: 3.480 (+10)

CR: 6.250 (+2)

ieri: 6.248 (+6)

l’altro ieri: 6.242 (+23)

LC: 2.536 (+50)

ieri: 2.486 (+4)

l’altro ieri: 2.482 (+34)

LO: 3.277 (+6)

ieri: 3.271 (+7)

l’altro ieri: 3.264 (+42)

MB: 5.074 (+19)

ieri: 5.055 (+9)

l’altro ieri: 5.046 (+31)

MI: 21.490 (+114) di cui 9.071 (+52) a Milano citta’

ieri: 21.376 (+104) di cui 9.019 (+54) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.272 (+178) di cui 8.965 (+98) a Milano citta’

MN: 3.251 (0)

ieri: 3.251 (+1)

l’altro ieri: 3.250 (+13)

PV: 4.801 (+24)

ieri: 4.777 (+35)

l’altro ieri: 4.742 (+38)

SO: 1.288 (+1)

ieri: 1.287 (+7)

l’altro ieri: 1.280 (+4)

VA: 3.196 (+14)

ieri: 3.182 (+18)

l’altro ieri: 3.164 (+16)

e 1.793 in corso di verifica.

(foto archivio: il governatore della Lombardia, Attilio Fontana)

11052020