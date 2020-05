[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – Ancora buoni dati per la Lombardia, per quanto riguarda l’epidemia da coronavirus; si registra una conferma del trend discendente dell’ultimo periodo. Oggi i casi positivi sono +364, +68 i decessi; calano i pazienti che hanno bisogno di andare in ospedale ed anche quelli in terapia intensiva. Sono i dati forniti come ogni giorno da Regione Lombardia.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente in Lombardia:

– i casi positivi sono: 81.871 (+364)

ieri: 81.507 (+282)

l’altro ieri: 81.225 (+502)

– i decessi: 15.054 (+68)

ieri: 14.986 (+62)

l’altro ieri: 14.924 (+85)

– in terapia intensiva: 341 (-7)

ieri: 348 (+18)

l’altro ieri: 330 (-70)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.397 (-31)

ieri: 5.428 (-107)

l’altro ieri: 5.535 (-167)

– i tamponi effettuati: 492.642 (+7.508)

ieri: 485.134 (+7.369)

l’altro ieri: 477.765 (+11.478)

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

11052020