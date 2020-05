[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Distanziamento, mascherine ed anche i guanti ma le ragazze dell’Asd Pattinaggio Caronno Pertusella hanno potuto finalmente riprende gli allenamenti, ieri, e lo hanno fatto malgrado il tempo incerto; immortalando il momento con qualche fotografia. Momento importante, da tempo per l’emergenza coronavirus tutta l’attività sportiva era ferma, ma era la si può praticare, rispettando le norme delle autorità sanitarie.

“Peccato che i più piccoli ancora non possano iniziare. Peccato per il diluvio, che ha permesso solo pochi giri. Ma che gioia rivedere finalmente le nostre ragazze ed i nostri ragazzi in pista!” dicono dall’Asd Pattinaggio Caronno Pertusella. Insomma, la giornata di ieri non è certo apparsa primaverile ma nessuno ci ha fatto caso più di tanto, troppo grande la felicità di ritrovarsi – seppur debitamente a distanza – e di praticare lo sport preferito.

(foto: le ragazze dell’Asd Caronno Pertusella al primo giorno di allenamento dopo il lungo stop per il lockdown dell’emergenza coronavirus)