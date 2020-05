VARESE – Annullata ufficialmente la corsa che avrebbe dovuto partire dalla città di Saronno.

Ecco la nota ufficiale

È con rammarico e profonda tristezza che la Società Ciclistica Alfredo Binda annuncia ufficialmente che le celebrazioni previste quest’anno per i 100 anni della Tre Valli Varesine verranno sospese e rimandate al prossimo anno.

“In questo momento così difficile per tutti noi non possiamo di certo festeggiare. – Afferma Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda – La parola stessa “festeggiare” dà il senso di aggregazione, felicità e di gioia e non è certo questo il momento. Ma c’è in noi una grande speranza nel cuore: di poter rivivere al più presto e al meglio quei magici momenti concitati di organizzazione e di gara (che prima ci sembravano così normali, quasi scontati) ritornando a gioire insieme alle migliaia di appassionati che sono venuti da tutto il mondo e hanno dato lustro alle nostre manifestazioni apprezzando le bellezze del nostro territorio”

La Tre Valli Varesine n. 100 in programma il 6 ottobre non si disputerà così come la 5 edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine (in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre) viene rinviata al prossimo anno.