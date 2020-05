[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Ancora casi nel Saronnese ed in particolare a Caronno Pertusella: oggi +1 che porta il totale della cittadina a 89 persone che sono risultate positive al tampone. E’ una delle località più colpite nel basso varesotto.

Il tutto in un lunedì che ha ribadito il trend discendente in Lombardia che fra qualche alto e basso si è l’impressione di avere ormai imboccato, oggi +148 nuovi casi che sono concentrati quasi tutti nelle province di Milano e Bergamo. Nel Varesotto e nel Comasco si è scesi veramente ai minimi, rispettivamente con un +4 ed un +3 odierni.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

