SARONNO – Non si ferma, dei +4 casi di contagio dal coronavirus registratisi in tutto il Varesotto, ben +2 fanno riferimento al Saronnese. Sono un nuovo caso di contagio a Caronno Pertusella, ed il +1 odierno di Saronno, che nella città degli amaretti porta il totale a 232 persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia. Una Saronno che rimane la quarta città del Varesotto per numero di contagi. Negli altri grandi centri del Varesotto, stabili Varese e Busto Arsizio, +1 anche a Gallarate.

Ecco il riepilogo (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Varese 301

Busto Arsizio 372

Gallarate 238 (237)

Saronno 232 (231)

Il tutto in un lunedì che ha ribadito il trend discendente in Lombardia che fra qualche alto e basso si è l’impressione di avere ormai imboccato, oggi +148 nuovi casi che sono concentrati quasi tutti nelle province di Milano e Bergamo. Nel Varesotto e nel Comasco si è scesi veramente ai minimi, rispettivamente con un +4 ed un +3 odierni.

25052020