SARONNO – Grazie all’accordo siglato con Affidea Polidiagnostico Montesanto ha aperto al Centro Medico Metica Padre Monti in via Legnani un punto prelievi dove è possibile eseguire – in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o privatamente – tutti i principali esami di laboratorio, esami ematici, test per le intolleranze alimentari, urinocoltura e check-up personalizzabili.

I prelievi si effettuano dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 9,30 (in questo momento di emergenza sanitaria solo su prenotazione), mentre i referti possono essere ritirati online oppure direttamente in struttura. Per anziani o pazienti non autosufficienti, è disponibile anche servizio di prelievi a domicilio.

Sono effettuabili analisi per valutare allergie e intolleranze, esami di auto-immunità, biochimica clinica, citologia e istologia, ematologia e coagulazione, endocrinologia, farmaci, marker tumorali, microbiologia, sierologia infettiva, tossicologia, urine e metaboliti urinari.

Nel contesto attuale informiamo che il punto prelievi eroga il servizio di test sierologici e tampone oro/rino faringeo per Covi-19 nel rispetto delle ultime disposizioni.

A seguito di positività ottenuta del test sierologico con metodo immunologico in chemiluminescenza (Clia) il laboratorio darà comunicazione ad Ats mediante gli appositi flussi informativi e il paziente sarà invitato contattare il suo medico curante per informarlo sul risultato del test sierologico.