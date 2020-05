CARONNO PERTUSELLA – Da ieri è attiva la riapertura al pubblico dell’area comunale parco della Resistenza. Un nuovo spazio verde che si aggiungere al parco Lura per l’attività all’aria aperta delle famiglie caronnesi. L’Amministrazione del sindaco Marco Giudici ha scelto, fin dall’inizio della fase 2, un’apertura graduale degli spazi verdi che erano stati chiusi prima del lockdown generale. Una decisione dettata dal focolaio di contagio che si era sviluppato in città dunque non stupisce che prima del ritorno alla normalità ci sia una grande precauzione su tutto il territorio comunale.

Un’apertura graduale che continuerà la prossima settimana. Lunedì 30 maggio sarà la volta del parco Salvo d’Acquisto e parco Viola. Per tutto il mese di maggio resteranno comunque attive le chiusure di tutte le aree gioco per bambini presenti all’interno di tutti i parchi e sul territorio comunale. In ogni caso anche nei parchi aperti resta il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Attivo anche l’obbligo di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie.

(foto archivio)