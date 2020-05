[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – Regione Lombardia ha diffuso i dati odierni riguardo ai nuovi contagi da coronavirus in ambito provinciale: +14 nel Varesotto ed in Brianza mentre nel comasco fa riferimento a +31 nuovi casi che sono stati accertati tramite tampone da parte delle competenti autorità sanitarie. Sul territorio regionale oggi si sono registri +382 nuovi casi.

Ecco il riepilogo dei casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

MI: 22.908 (+76) di cui 9.718 (+39) a Milano città

BG: 13.244 (+69)

BS: 14.612 (+90)

CO: 3.823(+31)

CR: 6.429 (+13)

LC: 2.729(+5)

LO: 3.447(+13)

MN: 3.330(+2)

MB: 5.480 (+14)

PV: 5.261 (+9)

SO: 1.454 (+23)

VA: 3.549 (+12)

e 1.917 in corso di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: sanificazione in centro a Saronno)

28052020