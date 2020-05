MILANO – #RestartLombardia, la call d’innovazione per la ripartenza dopo l’emergenza Covid, ha raggiunto oltre 60 iscritti e 24 partner in sole due settimane dal lancio, una risposta immediata dall’ecosistema innovazione Italiano a favore del rilancio economico. L’iniziativa è stata lanciata dalla startup VGen LAB, con il supporto di Finlombarda Spa, sulla sezione Open Challenge di Open Innovation Lombardia, la piattaforma partecipativa di Regione Lombardia, per promuovere il rilancio del territorio lombardo attraverso idee e soluzioni innovative provenienti dall’ecosistema startup e dal grande pubblico.

“Open Challenge è una sezione della piattaforma Open Innovation dedicata alle sfide competitive lanciate dalle imprese, nata per coinvolgere le migliori competenze del territorio e per portarle a proporre soluzioni innovative” ha commentato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, assessore alla Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione delle imprese.

“Si tratta quindi di favorire l’incontro tra chi ha le idee e chi le realizza. In questo senso – ha proseguito Fabrizio Sala – l’innovazione e la ricerca ricoprono ruoli fondamentali per affrontare il futuro e per continuare a sostenere la competitività del nostro territorio anche a livello internazionale”. La call propone due tipologie di sfide, una rivolta alle startup e una generica aperta a tutti, per supportare le aziende lombarde nei processi di innovazione e adattamento al nuovo contesto economico. Nello specifico alle startup è richiesto di proporre soluzioni di Open Innovation verso le aziende dei cluster tecnologici della Lombardia (Aerospazio, Agrifood, Chimica Verde, Energia, Fabbrica Intelligente, Mobilità, Scienze della vita, Tecnologie per le Smart Communities, Tecnologie per gli ambienti di vita). Per i vincitori si avrà l’opportunità di avviare dialoghi al fine di implementare le tecnologie sviluppate dalle startup all’interno di aziende esistenti aperte all’innovazione. La Lombardia è stata la più colpita dal punto di vista sanitario, economico e sociale dall’emergenza Covid-19, con migliaia di aziende rimaste chiuse per quasi due mesi. Oggi la sfida è ripartire in modo veloce ed efficace per far rifiorire il tessuto imprenditoriale lombardo. VGen LAB propone questo rilancio attraverso l’Open Innovation, ovvero l’innovazione ‘aperta’ che permette a tutti coloro che hanno idee e soluzioni in target con la call d’innovazione di interagire con le aziende del territorio per creare valore. Per i vincitori ci sarà la possibilità di avviare collaborazioni con le aziende del network Open Innovation Lombardia per implementare concretamente le soluzioni proposte. In particolare Gellify, piattaforma di innovazione che connette le startup B2B digitali alle aziende tradizionali, supporterà i processi di trasferimento tecnologico tra i proponenti delle soluzioni e le Pmi lombarde ed avrà un ruolo chiave nei processi di implementazione dei progetti.

A chi si rivolge – Al grande pubblico sono richieste idee e soluzioni per i seguenti settori: Moda, Smart City, Fiere, Arredamento.

Come partecipare – Le sfide di #RestartLombardia sono presenti sulla piattaforma vgen.it e sul sito Open Innovation Lombardia. Le soluzioni vincenti saranno proposte alle aziende del network Open Innovation Lombardia al fine di implementare i migliori progetti proposti. La deadline per partecipare ad entrambe le tipologie di sfide è fissata al giorno 14 giugno 2020.

Partner aderenti – Ecosistema startup: Gellify, Bio4Dreams, Startup Grind Italia, Consulenza & Risorse, Impact HUB Milano, Heroes Meet in Maratea, Capital Venture Consulting, Campus Party Italia. Associazioni universitarie: Blab, Eclub Polimi, Eclub Pavia, Pillole di Economia, Unilab, Svolta studenti, WIBF, Best Polimi, Uninformazione, Cafoscari Now, BSFA, Studenti in movimento Trieste, Economia del Suicidio, Svolta Studenti.

“La contaminazione è alla base dell’innovazione. Siamo davvero felici di aver collaborato con Open Innovation Lombardia per questa iniziativa” ha dichiarato Gabriele Belfiore, Co-founder VGen Lab. “In qualità di partner tecnico-scientifico di #RestartLombardia potremo mettere in campo la nostra esperienza e competenza nell’ambito della gestione dei progetti di innovazione” ha dichiarato Marcello Coppa, Managing Partner and Head of Innovation Advisory Gellify.

29052020