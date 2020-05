[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

VARESE – Nel Varesotto +25 casi di coronavirus, oggi: non sono certo numeri elevati ma è comunque, dopo Brescia, Bergamo e Milano il peggior dato provinciale odierno. Nel comasco +13 mentre nella più popolosa Brianza solo +4. In tutto, oggi in Lombardia sono stati segnalati +210 casi.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

MI: 23.076 (+32) di cui a Milano città 9.788 (+13)

BG: 13.366 (+43)

BS: 14.768 (+44)

CO: 3.853 (+13)

CR: 6.459 (+11)

LC: 2.743 (+7)

LO: 3.474 (+6)

MN: 3.357 (+12)

MB: 5.518 (+4)

PV: 5.338 (+10)

SO: 1.463 (+3)

VA: 3.619 (+25)

e 1.934 in corso di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

