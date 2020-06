LOMAZZO – L’appuntamento è oggi lunedi 1 giugno alle 20.30 webinar, gratuito, aperto a tutti; con chi Elena Borgomastro (psicologa) ed Elena Silocchi (assistente sociale); l’iniziativa, online, è promossa dalla sezione di Lomazzo della Croce rossa italiana. Si parlerà della “Fase 2” nell’emergenza Covid-19.

“Come stanno i nostri bambini ora che possono ricominciare ad uscire e rivedere i loro compagni? Come approcciano i nostri ragazzi il richiamo alla movida? Qual’è il vissuto quotidiano degli adulti lavoratori e, più genericamente, di come tutti noi stiamo vivendo questa “fase 2″ con uno Stato che ci consente alcune libertà, che però dobbiamo saper gestire con responsabilità ed autonomia, in particolare per la tutela degli anziani” spiegano dalla Cri. L’evento sarà trasmesso on-line sulla pagina Facebook di Cri Lomazzo ( http://fb.com/crilomazzo ). Durante la diretta sarà possibile proporre domande ai relatori.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

