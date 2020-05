ROVELLASCA – Un solo caso positivo in più al coronavirus, questa domenica nella zona della bassa comasca; fa riferimento al +1 di Rovellasca.

Ecco il quadro locale con il numero totale dei positivi dall’inizio della pandemia (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Rovello Porro 21

Rovellasca 26 (25)

Turate 56

Lomazzo 25

Bregnano 21

In zona, a Saronno +2. Nessun caso nel Saronnese. Nelle Groane, due nuovi casi, a Cogliate e Solaro; e due anche nel Tradatese. Guardando al resto della regione ed al dato provinciale, nel Varesotto +25 casi di coronavirus, oggi: non sono certo numeri elevati ma è comunque, dopo Brescia, Bergamo e Milano il peggior dato provinciale odierno. Nel comasco +13 mentre nella più popolosa Brianza solo +4. In tutto, oggi in Lombardia sono stati segnalati +210 casi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: sanificazioni a cura dell’Esercito in una struttura sanitaria della zona)

31052020