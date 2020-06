SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Unico dato in salita nella zona, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus, è quello di Caronno Pertusella, +1 che porta il totale delle persone contagiata dall’inizio dell’epidemia a 93.

Ecco il quadro locale, tra parentesi il dato precedente in caso di variazioni:

Saronno 236

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 93 (92)

Gerenzano 28

Cislago 34

Varese 316

Busto Arsizio 388

Gallarate 252 (251)

In zona, +1 nella bassa comasca, +2 nelle Groane, nessun caso nel Tradatese.

In ambito lombardo, dopo la risalita di ieri, la discesa di oggi, con il dato odierno dei nuovi contagi più che dimezzato rispetto a venerdì. Lo evidenzia il comunicato del tardo pomeriggio di Regione Lombardia che quotidianamente fa il punto dell’emergenza coronavirus sul territorio regionale.

Pochissimi i nuovi casi nelle province di Varese, Como e Brianza, per quanto riguarda le rilevazioni odierne: se ne contano in tutto soltanto +16. Nel dettaglio, nel Varesotto +3, nel Comasco +9 ed in Brianza +4.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: protezione civile di Caronno Pertusella)

06062020