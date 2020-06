GROANE – E’ di +2 il conto odierno dei nuovi contagi di coronavirus nella zona delle Groane, un caso si è registrato a Cesano Maderno ed una a Barlassina.

Ecco il quadro locale, tra parentesi il dato precedente in caso di variazioni:

Solaro 65

Ceriano Laghetto 25

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 216 (215)

Limbiate 190

Barlassina 43 (42)

In ambito lombardo, dopo la risalita di ieri, la discesa di oggi, con il dato odierno dei nuovi contagi più che dimezzato rispetto a venerdì. Lo evidenzia il comunicato del tardo pomeriggio di Regione Lombardia che quotidianamente fa il punto dell’emergenza coronavirus sul territorio regionale.

Pochissimi i nuovi casi nelle province di Varese, Como e Brianza, per quanto riguarda le rilevazioni odierne: se ne contano in tutto soltanto +16. Nel dettaglio, nel Varesotto +3, nel Comasco +9 ed in Brianza +4.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: sanificazione in ospedale)

