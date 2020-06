SARONNO – Gli intensi temporali del pomeriggio questa domenica hanno letteralmente svuotato il centro storico: pochissima gente in giro, anche se molti fedeli non hanno voluto mancare l’appuntamento con la messa pomeridiana domenicale alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà.

Tempo brutto oggi a #saronno e il centro storico resta deserto o quasi #temporale pic.twitter.com/CsjtF0bq1Q — ilSaronno (@ilSaronno) June 7, 2020

Attorno, davvero ben poco movimento considerata la pioggia battente assieme a raffiche di vento tali da rendere quasi inutili anche gli ombrelli. Le previsioni parlando di una situazione di maltempo anche per la serata con temperature in discesa attorno ai 15 gradi e la possibilità ancora di pioggia intensa; poi dovrebbe esserci una tregua sino a domani sera quando sono previsti nuovi temporali; e per tutta la settimana entrante lo scenario dovrebbe essere all’insegna delle nubi e della pioggia.

(foto: alcune immagini del centro storico di Saronno nel pomeriggio domenicale, davvero poche le persone che si sono avventurate fuori casa. E la situazione in serata non dovrebbe migliorare)

