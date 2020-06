SARONNO – Anche nella fase 2, malgrado facciano meno notizia e clamore, continuano i problemi di rifornimento di dispositivi di protezione personale anche da parte del personale medico. Il grande uso di mascherine e guanti che fa anche la cittadinanza ne rende difficile il reperimento per le strutture sanitarie ma anche i medici. Proprio come all’inizio del lockdown una risposta, solidale e rapida, arriva dal Moss, il gruppo di medici, odontoiatri e operatori sanitari contro Covid19, che continua a sostenere il personale sanitario. L’ultima donazione nel weekend seguita da una accorato ringraziamento.

“Io e gli altri colleghi del ps di Varese ringraziamo di cuore MOOSS (Varese) Medici, Odontoiatri e operatori sanitari contro Covid19 per la generosa donazione di introvabili guanti; e in particolare ringraziamo il dottor Tommaso Mascarello che ce li ha portati in fretta… E di sabato pure!”.

Il gruppo è in prima linea anche con appelli per fare un uso responsabile dei guanti in modo da non sottrarli a chi ne ha necessità per l’attività medica.

