GERENZANO / SARONNO – Chi può essere tanto incivile da gettare in mezzo al verde i guanti monouso appena utilizzati per fare la spesa? E magari sbarazzarsi nello stesso modo dei guanti in lattice e della mascherina, tolta al momento di salire sull’auto? Di certo non si tratta di gesti isolati considerato che l’aiuola presenta nella zona a margine di via Clerici di Gerenzano, proprio al confine con Saronno, ne è letteralmente piena.

Ha fatto bene un cittadino a testimoniare l’accaduto e rilanciare la foto dello “scempio” sui social network.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: ecco l’immagine rilanciata sui social network dell’aiuola trasformata in improvvisata discarica di guanti usati)

01062020